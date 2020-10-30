Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 сентября 2020 года: количество зараженных приближается 30 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 312 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 30 октября прирост за сутки - 312 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 29 995 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 312 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 166 человек. Выздороветь удалось 23 870 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 713,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 26 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (167), Новошахтинске (40), Орловском (13), Аксайском (13) районах, Звереве (13), Азовском (11) районе, Шахтах (7), Гукове (6), Каменске-Шахтинском (5), Белокалитвинском (5) районах, Волгодонске (4), Батайске (4), Мясниковском (4), Красносулинском (3) районах, Новочеркасске (3), Азове (2), Таганроге (2), Донецке (2), Сальском (1), Октябрьском (1), Неклиновском (1), Тарасовском (1), Песчанокопском (1), Мартыновском (1), Усть-Донецком (1), Константиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,2 % - от 46 до 65 лет, 20,2 % - от 66 до 79 лет, 4,8 % - старше 80 лет, 1 % - дети. В стационарах содержатся 2 085 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали двенадцать женщин в возрасте 54, 58, 62, две 72, 74, 75, 79, 87 лет и три 81-летние, а также четверо мужчин – 68, 70, 78 и 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 17 132 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 88,69 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 105,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 201 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 919,1 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 октября 2020 года: коэффициент распространения инфекции пошел на убыль.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 29 октября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!