Министр здравоохранения поручил проверить больницу в Константиновске после жалоб пациентов

В больнице действительно не хватает медиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил областному Росздравнадзору проверить ЦРБ Константиновского района. Внимание федеральных властей привлекло видео, записанное пациенткой больницы.

По словам женщины, ее муж получил положительный тест на коронавирус. После этого его из изолированного бокса увезли в неизвестном направлении. Сама же она лежит с температурой, но никто из персонала к ней не подходит.

— По поручению министра территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку ЦРБ Константиновского района в связи с видеообращением пациентки, рассказывающей «о нехватке персонала и умоляющей о помощи, — сообщили в Росздравнадзоре.

В регштабе по ситуации с коронавирусом рассказали, что автор видео поступила в ЦРБ 27 октября. У нее была пневмония, но тест на коронавирус оказался отрицательным. В той же больнице, в провизорном отделении, лежал муж женщины. 26 октября у него выявили коронавирус, после чего доставили в ковидный госпиталь в поселке Усть-Донецком.

Отмечается, медиков не хватает, поэтому они просто не могут работать быстрее.

— В связи с повышенной нагрузкой и нехваткой персонала осмотр пациентов проводится заведующим три — четыре раза в день. А получение лечения — два раза в день, — пояснили ситуацию в регштабе.

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Однако в администрации Константиновского района, где было снято видео, заверили: проблем - нет