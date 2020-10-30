«Мы не хотим умирать!»: В Ростовской области пациенты слезно жалуются на отсутствие лечения

Пациентка просит помощи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня в Сети распространилось видео, которое сняли в инфекционном отделении больницы города Константиновска Ростовской области. На кадрах - пациентка, женщина средних лет, в повседневной одежде сидит на больничной койке и рассказывает, как обстоят дела в медучреждении. По ее словам, врачи не уделяют больным должного внимания.

В первую очередь, пациентка упоминает своего мужа. Она говорит, что ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Он лежал в специальном изолированном боксе. В день, когда снимали видео, его увезли в неизвестном направлении. По словам самой женщины, супруг находился под аппаратом искусственной вентиляции легких.

- Он тяжелый. Мы с температурой лежим и никто к нам не подходит. Вот уже 11 часов дня, а нас никто не колол и не капал, - говорит пациентка и обращается со словами к зрителям: « Помогите нам, помогите! Мы не хотим умирать!».

Корреспондент «Комсомолки» связался с администрацией Константиновского района. Там сообщили, что видели ролик. Однако видео не имеет ничего общего с реальным положением дел в больнице.

- Проблемы абсолютно там нет никакой. Все преувеличено. Больные уже принесли извинения медицинскому персоналу за этот ролик, - отметил один из сотрудников районной администрации.

К слову, видео уже разлетелось по Сети со скоростью звука. Все это происходит на фоне «кислородного скандала» в горбольнице № 20 Ростова-на-Дону и нехватки врачей. Только по официальным данным Минздрава, сегодня дефицит сотрудников в амбулаторно-поликлинической службе и скорых - больше 1800 человек. Еще 3000 - потребность в средних медицинских работниках.

Кроме того, в связи с видеобращением пациентки инфекционного отделения, рассказывающей «о нехватке персонала и умоляющей о помощи» по поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко свою проверку проведет и региональный Росздравнадзор.

ОФИЦИАЛЬНО

«Осмотр проводится регулярно»

- В связи повышенной нагрузкой и нехваткой персонала, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, осмотр пациентов проводится заведующим 3-4 раза в день, а получение лечения - капельницы, внутривенные уколы, таблетки - два раза в день, - рассказали в региональном пресс-центре по информированию о распространении новой коронавирусной инфекции. - Практика по такой работе была изначальна. Нехватка врачей неострая. На сегодняшний день в больницу требуется 8-10 медработников различной специализации. Тест на коронавирусную инфекцию у пациентки отрицательный. Супруг женщины поступил в провизорное отделение районной больницы 23 октября с пневмонией, а 26 числа был получен положительный результат на COVID-19. В этот же день он переведен в ковидный госпиталь, расположенный в поселке Усть-Донецком.

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