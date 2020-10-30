Назначен новый главврач больницы № 20 в Ростове-на-Дону

Должность занял 57-летний Ваган Саркисян. Фото: yandex.ru/maps.

В Ростове-на-Дону назначили главного врача больницы № 20 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в администрации города.

Должность занял 57-летний Ваган Саркисян. Он окончил Ростовский медуниверситет по специальности «Лечебное дело». Профессиональный путь начал врачом интерном Аксайской ЦГБ в 1986 году. В 1987 году Ваган Саркисян стал хирургом в Аксайской центральной больнице, позже — возглавил хирургическое отделение. В 1990 году он начал работать в больнице скорой медпомощи в: сначала в качестве хирурга, через десять лет — заведующим травматологическим отделением № 2.

— Всю трудовую деятельность Ваган Арамович посвятил медицине. Работа в БСМП требовала быстрых и точных решений. А управленческий опыт позволит справиться с задачами, которые диктует непростое время, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в сети появилась информация, что в ковидном госпитале горбольницы пациенты скончались от нехватки кислорода. В Управлении здравоохранения тогда сообщали, что проблем с поставками кислорода в медуреждение не было. Тем не менее, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и следственные органы начали проверку.

Ранее больницу № 20 возглавлял Юрий Дронов. В начале октября у него диагностировали коронавирусную инфекцию. В итоге главврач сам попал в больницу. 26 октября стало известно о том, что Юрий Иванович скончался.