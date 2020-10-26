В Ростове-на-Дону создали комиссию для расследования смерти пациентов в ковидном госпитале

В ту ночь в отделении дежурили два врача реаниматолога. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону состоялся пресс-брифинг членов комиссии, которая была создана по распоряжению главы Администрации города для расследования ситуации в ковидном госпитале.

Напомним, в ночь на 12 октября, в реанимации городской больницы умерли сразу несколько пациентов. Врач, дежуривший в ту ночь, рассказал журналистам «Комсомольской правды» свою версию событий. В дело уже вмешались следователи. Свой запрос сделал и депутат гордумы. К объективности расследования призвали российский блогер Лена Миро и звездный юрист Екатерина Гордон.

ВАЖНА ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕРКИ

- К сожалению, каждый день в больницах умирают люди от ковида, - озвучила во время пресс-брифинга начальник Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. - Сегодня, 26 октября, ушел из жизни руководитель этого медицинского учреждения, который много сил вложил в организацию госпиталя. Мы говорим о том, что люди болеют, умирают, это трагедия для всех. И для нас важна объективность проверки.

- Что уже сделано?

- Для перекрестной проверки осмотра кислородных точек наши специалисты уже заходили в «красную зону», были в реанимации. Однако мы проводили осмотр 24-25 числа, а случаи о которых идет речь в Интернете, имели место 11-12 числа. Хочу подчеркнуть следующее: 13 пациентов умели в течение дня, пять - в одно время. Но если был бы тотальный перебой с кислородом, то цифры были бы другими. Ведь только в этом отделении находилось больше двух десятков больных, у которых было большое поражение легких.

- Были ли перебои и отключения?

- Мы не можем дать однозначный ответ на этот вопрос. В ходе проверки было выявлено, что перебоев с подвозом кислорода не было. От и.о. руководителя лечебного учреждения было объяснение, что перебои имели место. Была ли утечка кислорода, пока не можем сказать. Да, в ходе проверки к нам поступил рапорт от реаниматологов, которые работали в этом отделении, в котором они указывают, что перебои были. Было ли снижение подачи или отключения - ответить на тот вопрос однозначно мы сейчас не можем. Этот факт могут проверить только следователи. Сейчас этим делом занимаются не только они, но и Роспотребнадзор, и Росздравнадзор.

- Как осуществляется доставка кислорода?

- Закупка производится в соответствии с 44 ФЗ. Своей кислородной станции на территории Горбольницы №20 нет. Однако в течение года были заключены контракты с тремя фирмами, которые поставляют кислород. Одна из них расположена на территории ГБСМП Ростова-на-Дону, вторая - в Новочеркасске и третья - в Краснодаре. При этом в настоящее время увеличивается количество пациентов, которым необходима кислородная поддержка. Поэтому для тяжелых пациентов, количество которых увеличивается, приобретались кислородные концентраторы. Но сейчас их нужно большее количество. Администрация города уже обратилась к губернатору, было выделено больше 24 миллионов рублей, на которые мы закупили концентраторы и поставили в течение недели. В частности, 60 из них были закуплены для горбольницы №20. С 20 октября они поставлены в медучреждение и работают.

НАРУШЕНИЯ УЖЕ НАШЛИ

Сейчас члены комиссии также проверяют регламент работы медиков ковидного госпиталя.

- В части медицинской нами были изучены карты стационарных больных - сканы, которые предоставила администрация Горбольницы 20, - говорит заместитель начальника Управления здравоохранения города Ольга Барладян. - Ни в одной из этих карт, которые подписаны лечащими врачами, не было указано о падении кислорода или недостаточном его поступлении. В среднем, возраст пациентов, которые скончались, составляет порядка 60 лет. Да, одному из них было 29 лет, но у него была онкопатология. Все скончавшиеся пациенты, которые находились в отделении реанимации, были с большим поражением легких — от 70 до 90 процентов. При этом делать выводы о том, от чего умерли пациенты, комиссия не вправе. Этим займутся следственные органы. Если же говорить о медицинской части, то комиссия, основываясь на медицинских фактах, приходит к выводу, что все пациенты были тяжелые. Но что послужило причиной смерти, пока неизвестно, будем ждать результатов проверки.

- Было проверено оборудование в «красной зоне», - продолжает специалист. - Оно - в рабочем состоянии. В момент проверки, специалисты посмотрели давление и оно находилось в нормальном состоянии. Если говорить о медицинской части, то мы не можем сделать конкретных выводов, только - из сканированных историй болезни. Хочется отметить, что по требованию комиссии нам не был предоставлен приказ о действиях врачей в случае ЧС, который издается по какой-то конкретной ситуации. Но это дается на откуп главного врача. Более того, в нашем акте проверялись и графики дежурства врачей, там были нарушения. Были те, кто официально находился в отпуске, а они по факту были в отделении. Или же заведующий был на больничном, но внесены записи в историях болезни от его имени, и был зафиксирован вход им в красную зону.

В РЕАНИМАЦИИ БЫЛИ ДВА ВРАЧА-РЕАНИМАТОЛОГА

При этом, эксперты анализируют и действия врачей реаниматологов.

- Хочу акцентировать внимание, что комиссия не только наша, но и любая другая, анализирует документацию, - рассказал главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Михаил Каминский. - Было ли снижение подачи кислорода, которое бы привело к гибели пациентов, мы не можем ответить. Для этого существует служебная медицина. Мы не стояли рядом с врачом. Мы анализируем медицинскую документацию. Я, как врач, открываю сканированную историю болезни, в которой медик отражал изменения. Их мы и анализируем. В реанимационном отделении было два врача-реаниматолога, в «чистой зоне» - также два врача. Но сейчас по всей стране нет ни одного отделения, которое было бы полностью укомплектовано медперсоналом. Да, два врача написали, что не было кислорода. По историям болезни этих пациентов: перебои, может, и были, но записей об этом нет. История пишется, как правило, раз в 4 часа. Но в них нет информации о том, что давление кислорода снижалось. Возникает непростая ситуация - мы не следователи и работники МВД, мы не можем допрашивать сотрудников. Давайте подождем результатов проверки, тогда будет сделан вывод. Сегодня мы имеем предварительный патологоанатомический диагноз, он подтверждает, что пациенты были с тяжелым поражением легких на фоне заражения коронавируной инфекцией.

Кроме того, специалисты рассказали, в каких сейчас условиях находятся пациенты ковидного госпиталя Горбольниы № 20.

- Нами был проведен осмотр в красной зоне, - сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы №6 Михаил Скобло. - На момент осмотра были 26 пациентов с внебольничной пневмонией на фоне короновируса. У всех было поражение - 80-95 процентов легких. Из них на аппаратах искусственной вентиляции легких находились четверо, на инвазивной — шесть человек и на высокопоточном ингаляторе — 12 пациентов. Отделения укомплектовано согласно стандартам оснащения, прописанным постановлением правительства РФ. Аппаратура была вся рабочая. И она была применена в полном объеме для тех, кто находился там в отделении. Там есть централизованная кислородная разводка. Что касается летальных случаев в ночь на 12 октября, то больные, сканы историй болезни которых мы смотрели, имели большой процент поражения легких. Какие-то выводы делать заранее мы не можем.

И как осуществляется поставка кислорода.

- Кислородное отделение находится на территории Горбольницы № 20, - говорит Татьяна Мкртичян. - Основная часть снабжает кислородом ковидный госпиталь № 1 — стационар, вторая часть — роддом. Для развертывания моногоспиталя были проведены работы по прокладке провода для транспортировки кислорода. Она снабжает 153 и 147 точек соответственно. Работы были начаты в апреле и завершены 1 сентября. Кислородная рамка рассчитана на 11 линий, ее протяженность составляет 1300 погонных метров, наружных — 380. Есть резервная рамка для снабжения кислородом реанимации. Все оборудование находится в рабочем состоянии. На момент осмотра баллоны были полными.

- Мы не говорим о том, что доктора сделали что-то не правильно. Пока точка в этом деле не поставлена, мы разбираемся дальше все вместе, - заключила глава Горздрава Надежда Левицкая.