Блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию с умершими пациентами в коронавирусном госпитале Ростова

Врачи сегодня - на передовой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скандально-известный блогер Лена Миро в на своей странице в сети высказалась о ситуации, которая, якобы, сложилась в городской больнице № 20. Как писали ростовчане в пабликах там в ночь с 11 на 12 октября от нехватки кислорода скончались 13 человек, больных коронавирусом.

Официальная позиция властей на этот счет предельно ясная, - эти сообщения – фейк.

Тем не менее, ростовский депутат написал в региональный следком заявление, в котором попросила проверить информацию. После чего следователи приступили к проверке.

Миро решила поделиться своим мнением по поводу сложившейся ситуации.

- Новость о том, что 13 больных в Ростове погибли от отсутствия кислорода, признана фейковой. Фейк-ньюз, вот вы какие, оказывается.

Когда в середине недели появилась эта информация, власти Ростова тут же всё опровергли, заявив, что ничего подобного в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Примечательная деталь -- новость признана фейковой на основании, видимо, этого заявления местных чиновников. У нас -- тишь да гладь. Росздравнадзор начал проверку. Проверкой занимается и прокуратура, и Следственный комитет. Результатов пока нет, но новость о трупах – фейк, - пишет Миро.

Тем не менее, она сообщила, что и сама не хочет спешить с выводами и подождет результаты проверок.

Затем Миро «прошлась» по другим регионам страны.

- Плохо быть не может и в Магнитогорске, откуда явные враги народа публикуют сообщения о переполненных поликлиниках. Люди -- больные, здоровые ли -- сидят, как уверяют авторы публикаций, по шесть часов в коридорах, - пишет Миро.

Следом она упомянула Барнаул, где , якобы, некуда было складывать трупы умерших от ковида.

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