«Я не утверждаю, что это было на самом деле»: Депутат попросил следователей разобраться в гибели пациентов ковидного госпиталя Ростова

Следком проверит ситуацию с ростовской больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат городской Думы попросил следователей узнать, была ли в ростовском ковидном госпитале массовая смерть пациентов, заболевших от коронавируса и находившихся в реанимации, от нехватки кислорода.

В социальных сетях Ростова-на-Дону гуляет информация о том, что в 20 городской больнице в ночь с 11 на 12 октября скончались 13 пациентов, больных коронавирусом. Как пишут в социальных сетях, в медучреждении, якобы, закончился кислород. Городские власти заявили, что в больнице не было проблем с поставкой кислорода. Причину смерти пациентов устанавливают патологоанатомы.

Депутат городской Думы Ростова-на-Дону заинтересовался этой ситуацией и написал заявление в региональный Следственный комитет.

- Я указал в запросе пять фамилий пациентов, умерших к ту ночь. Я не утверждаю, что это было на самом деле. Но, тем не менее, прошу следователей провести проверку, - сообщил Петр Пятибратов корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов».

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