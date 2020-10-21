Ростовские власти опровергли информацию о смерти из-за нехватки кислорода тринадцати пациентов, болевших коронавирусом

За минувшие сутки стало известно о гибели 13 пациентов с диагнозом коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях стала появляться информация о смерти 13 пациентов в одной из больниц Ростова-на-Дону. Люди писали, что в ковидном госпитале 20-ой больницы люди скончались почти одномоментно из-за катастрофической нехватки кислорода, который подавался зараженным через аппараты искусственной вентиляции легких. Там же писали, что дефицит главного источника жизни спровоцировал резкое ухудшение состояний сразу нескольких больных, что и привело к смерти.

Вскоре последовала реакция федерального министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Глава федерального ведомства поручил провести проверку и выяснить все детали случившегося.

На это отреагировал донской Росздравнадзор, где пообещали разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли пациенты скончались из-за плохой организации медицинской помощи.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ на Дону находятся 151 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

За комментариями "Комсомольская правда-Ростова" обратилась в мэрию Ростова-на-Дону. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова опровергла информацию о гибели 13 пациентов по причине нехватки кислорода.

- Это не соответствует действительности, - отметила Елена Николаевна. - В эти дни аварийных ситуаций связанных с поставкой кислорода на территории 20-ой больницы не было. Сейчас причину смерти устанавливают патолоагонамы. - На сегодняшний день предписаний по ненадлежащему лечению в этом госпитале администрация не располагает. А вот распространение фейковых новостей недопустимо и преследуется по закону Однако проверка медицинского учреждения, где якобы произошла трагедия, все же будет проведена.

Елена Кожухова подчеркнула, что расследованием, кто распространил эту информацию, занимаются следственные органы. Все виновные будут привлечены к ответственности.