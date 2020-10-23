Дочь умершей пенсионерки в ковидном госпитале Ростова-на-Дону рассказала свою правду случившегося

Ранее появлялась информации о смерти 13 пациентов из-за перебоев подачи кислорода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ростовчанка, чья мать - Ирина Петровна скончались от коронавируса в 20-ой больнице, рассказала свою правду о случившемся в медучреждении. Ранее в интернете разгорелся скандал после сообщений о гибели в ковидном госпитале сразу нескольких пациентов из-за нехватки кислорода. Прошла информация о том, что люди, которым он был необходим, просто задохнулись. Сейчас идет расследование этого дела. Городские власти уверяют: в медучреждении не было проблем с поставкой кислорода.

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕ СТРАДАЛА

Ирина Петровна посещала больницу в первых числах октября. Она консультировалась по своим вопросам, не связанных с коронавирусом. Однако после визита к одному из врачей почувствовала недомогание. Вскоре у нее выявили инфекцию. По словам Марины, она могла заразиться именно в медучреждении, так как жила в частном доме, часто не контактируя с другими людьми.

- Ее положили в ковидное отделение 20-ой больницы. Там она провела ровно 10 дней. Все это время была на кислородной поддержке, к ИВЛ ее не подключали. В последние несколько дней пошла на поправку, - говорит дочь умершей женщины.

По словам Марины, ее мать умерла 19 октября (спустя неделю после смерти пациентов, после которой и разгорелся скандал, - прим. автр.), но ей сообщили об этом только на следующий день. Она рассказала «Комсомолке», что официальная причины смерти, указанная в документах, которые им выдали в больнице, - отек легких.

- Ей было 62 года. Никогда не страдала хроническими заболеваниями. Да, у нее был небольшой лишний вес, но серьезно не жаловалась на здоровье, - говорит Марина.

СЛУХИ О ЗАБОЛЕВШИХ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ?

Для родственников новость о кончине Ирины Петровны стала шоком, ведь женщина действительно стала чувствовать себя намного лучше после лечения.

- Мне сказали, что у нее отек легких. От знакомых слышала, что в 20-ой больнице на самом деле умерло не 13 человек, а 30. Я допускаю, что моя мама могла умереть из-за какой-то ошибки. О том, что случилось в той больнице, я узнала из Интернета, - добавила девушка.

Официальные власти уже прокомментировали скандальную ситуацию в медучреждении. Сначала на тему высказалась заместитель главы ростовской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова. Она опровергла информацию об одномоментной гибели пациентов из-за перебоев в поставке кислорода.

- Это не соответствует действительности, - отметила Елена Николаевна. - В эти дни аварийных ситуаций связанных с поставкой кислорода на территории 20-ой больницы не было. Сейчас причину смерти устанавливают патолоагонамы.

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