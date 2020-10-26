«Самая страшная ночь в жизни»: как умирали пациенты, рассказал врач ростовской больницы, где произошел скандал с нехваткой кислорода

Артур Топоров рассказал свою версию событий. Фото: соцсети

Следователи разбираются в ситуации, сложившейся в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. Заявление разобраться в ситуации в правоохранительные органы подал депутат гордумы. На это шаг его толкнули сообщения в Интернете о том, что в ночь на 12 октября в ковидном госпитале, якобы, закончился кислород и произошла массовая гибель тяжелых больны. При этом Петр Пятибратов подчеркнул, что не спешит с выводами о достоверности сообщений, и будет ждать результатов проверки.

Официальная позиция властей такова – сообщение назвали фейком.

Однако врач, дежуривший в ту ночь в отделении инвазивной и неинвазивной вентиляции легких настаивает на обратном. Артур Топоров уверяет: от нехватки кислорода на его глазах умирали люди.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Ночь с 11 на 12 октября анестезиолог – реаниматолог Артур Топоров вспоминает как ужасный сон. Эта ночь стала самой страшной в его жизни.

- Это был первый день моей смены, которые длятся у нас пять суток. Перед тем, как приступить к дежурству, коллеги сказали мне, что были перебои с кислородом, - рассказал доктор корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Он отметил, что в реанимационном отделении – 27 коек. И в ту ночь они все практически были заняты. Оставались свободными одно-два места.

Топоров сразу подчеркнул, что новые аппараты в отделение не доставили. Более того, изначально предназначавшиеся для детей. По словам медика, заведующий отделением перепрошивал их за свой счет, чтоб адаптировать под взрослых пациентов.

- Мы с коллегой зашли в отделение в 21.00. По смене нам передали, что были очередные перебои с кислородам, подача на тот момент была низкая, но не критичная. Потом вновь начались перепады кислорода. Мы занимались с коллегой пациентами, поэтому время могу озвучить лишь приблизительное, на часы не смотрели, - говорит медик.

РЕЗЕРВА ХВАТИЛО НА ПОЛЧАСА

Он уверяет: врачи постоянно звонили в кислородную службу, просили поднять уровень кислорода. Это помогало определенное время. Не было звукового сигнала, который сообщает, что кислород падает. А потом – вновь сбой.

- Примерно в 21.40 от нас опять был звонок в службу. Они сказали, что этот тот уровень кислорода, выше которого они подняться уже не могут. Через три минуты аппараты все уже сигнализировали о том, что кислорода пациента не хватает, - вспоминает доктор.

При этом Артур Топоров подчеркнул, что в отделении лежали пациенты с большим поражение легких, и для них кислород – жизненно необходим.

Тем временем подача кислорода падала и падала. Все аппараты пищали. В отделении стоял гул.

- Мы подключили резерв с «чистой» стороны (имеет ввиду другое отделение, где нет больных коронавирусом - прим. ред.) На какое-то время подача кислорода вновь была организована, - говорит Топоров.

В итоге, и пять резервных баллонов закончились. Но они позволили людям дышать лишь тридцать минут.

По словам собеседника издания, ни резерв, ни в целом кислородная служба больницы не были рассчитаны на такую нагрузку.

Топоров отметил, что сейчас на базе горбольницы – два ковидных госпиталя. А объем кислородной службы такой же , как в допандемийные времена.

- Кислородную службу не увеличили, - комментирует врач. - А сейчас кислородный баллон на больницу меняется раз в три минуты! К такой нагрузке «двадцатка» оказалась не готова!

СМЕРТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

И вот – час «икс». Примерно в 22.10 подача кислорода в легкие больных, которые просто не могут сами дышать, прекратилась. Это произошло одновременно, во всей больнице, во всех отделениях. Пациенты, подключенные к аппаратам, в буквальном смысле остались без воздуха.

- Все аппараты в реанимации пищали. Стоял такой гул. Люди кричали, молили о помощи, - с ужасом вспоминает Артур Топоров.

Параллельно с других этажей звонили в реанимацию, спрашивали, есть ли кислород. Но его не было. Не было во всей огромной больнице.

Дежурившие в реанимации врачи пытались реанимировать больных. Параллельно звонили начальству, требовали кислород. Медсестры пытались успокоить умирающих людей, как могли.

А потом – пациенты замолчали. У них наступила глубокая гипоксия. Еще немного – и люди начали умирать. Умирать молча. Без воздуха. Без возможности проститься с близкими.

Весь этот бескислородный ад продолжатся полчаса.

- Самые страшные полчаса в жизни. Самая страшная ночь в жизни, - горько говорит Артур.

За два часа в одном его отделении, уверяет Топоров, умерли пять человек. Самому молодому не было и 30. Самому возрастному пациенту исполнился 81 год.

«НАС ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КРАЙНИМИ»

Потом, в итоге, кислород все же дали. Как начальство уладило этот вопрос, реаниматолог не знает. Топоров уверен, что если с кислородом промедлили еще немного, то могли умереть все пациенты его отделения. А это – 25 или 26 человек.

Артур Топоров не может точно говорить, почему в сети писали о 13 скончавшихся пациентах 20-ки. Он отвечает только за одно свое отделение. При этом врач подчеркнул, что ковидных моногоспиталей в больнице сейчас два и там также не было кислорода.

- Я решился рассказать все журналистам по той причине, что крайними хотят сделать нас. До меня дошла информация, что меня и коллегу собираются обвинить в халатности. Но мы сделали все, чтобы спасти людей, - подытожил Топоров.

Тем временем, отметим еще раз, власти города отрицают перебои с подачей кислорода в 20-ке.

— Контракты исполняются в полном объеме. Сбоев в поставке не было, — прокомментировали в администрации. - Сейчас больница имеет три контракта на поставку кислорода. Чтобы снизить риски, документы заключаются с различными поставщиками. В больницах города имеется резервный запас кислорода. В среднем, это 100 баллонов.

Теперь в этой истории предстоит разбираться правоохранителям. Официально эту информацию в региональном следком пока не комментируют

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