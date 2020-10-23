Звездный юрист Екатерина Гордон заявила, что будет расследовать смерть пациентов в ковидном госпитале Ростова

Адвокат ищет родственников погибших и всех свидетелей трагедии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что проведет собственное расследование смерти пациентов в одном из ковидных госпиталей Ростова-на-Дону. Звездный адвокат проверит данные о гибели пациентов с коронавирусом якобы из-за нехватки кислорода. Об этом говорится в ее посте на странице в Инстаграм.

Гордон напомнила предысторию скандала. В сети появилась информация о том, что в больнице № 20 закончился кислород. Без главного источника жизни состояние нескольких больных резко ухудшилось. В итоге в госпитале скончались 13 человек.

— Время начать наше общественное расследование! Ростов-на Дону! Объединяемся! Собираем свидетелеи и жертв медицины вашего региона! — написала Екатерина Гордон.

Она объявила, что ищет родственников и всех знакомых с ситуацией. Гордон пообещала конфиденциальность всем, кто обратится к ней и расскажет свою историю. Звезда подчеркнула, что важно выяснить правду о ситуации.

Под постом уже десятки комментариев, многие рассказывают свои истории, которые касаются работы медперсонала, но не только в донской столице.

Ранее данные о нехватке кислорода в больнице № 20 прокомментировали в администрации.

Заместитель главы по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила, что в медучреждении не было проблем с поставкой кислорода. Причину смерти пациентов устанавливают патологоанатомы.

На скандал отреагировал и федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он поручил провести проверку и выяснить все детали случившегося. В донском Росздравнадзоре пообещали разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли пациенты скончались из-за плохой организации медицинской помощи.

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