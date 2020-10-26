Кислородный скандал: Власти рассказали о пациентах, скончавшихся в больнице № 20 в Ростове-на-Дону

Средний возраст жертв - около 60 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появились данные о пяти пациентах, которые скончались в ковидном госпитале больницы № 20 в Ростове-на-Дону в ночь на 12 октября. Об этом рассказала заместитель начальника Управления здравоохранения города Ольга Барладян.

Ольга Михайловна сообщила, что средний возраст пациентов составил около 60 лет. Один из пациентов был молод, ему было всего 29 лет. Он страдал от онкологии.

— У всех пациентов, которые находились в отделении реанимации, было большое поражение легких — 70 — 90 процентов, — прокомментировала Ольга Михайловна.

В администрации пока не готовы говорить о том, почему скончались люди. Точную причину будут устанавливать следственные органы.