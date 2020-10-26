Умер Юрий Дронов, главврач больницы №20 в Ростове-на-Дону

В отделении реанимации 20-ой городской больницы скончался руководитель этого медицинского учреждения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице, в отделении реанимации 20-ой городской больницы скончался руководитель этого же медицинского учреждения.

У Юрия Дронова, как рассказали его сослуживцы, диагностировали коронавирусную инфекцию в начале октября. Его состояние врачи оценивали как тяжелое. Коллеги делали все возможное, чтобы спасти Юрия Ивановича, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» подтвердили информацию о том, что Юрия Ивановича не стало.

Юрий Дронов руководил 20-ой горбольницей с 2009 года. Прошел путь от врача интерна кардиологического отделения БСМП № 2 города Ростова-на-Дону до главного врача. А еще он являлся депутатом ЗакСобрания Ростовской области.

Юрий Дронов ушел из жизни 26 октября. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донском парламенте Юрий Иванович работал заместителем председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, а также входил в состав комитета по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Юрий Иванович активно участвовал в разработке и принятии областных законов и других нормативных документов, лежащих в основе охраны здоровья и социальной защиты граждан. Это было его депутатским приоритетом.

- Он многое сделал для жителей Дона, - говорят его коллеги. - Мы навсегда запомним его неутомимым тружеником, в любой момент готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнованиям родным и близким Юрия Дронова.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», следственный комитет разбирается в ситуации, сложившейся в 20 городской больнице Ростова-на-Дону. Заявление в следком подал депутат гордумы.

На это шаг его толкнули сообщения в Сети о том, что в ночь с 11 на 12 октября в «двадцатке» закончился кислород, и произошла массовая гибель тяжелых больных. При этом Петр Пятибратов подчеркнул, что не спешит с выводами о достоверности сообщений, и будет ждать результатов проверки.

Официальная позиция властей ясна – сообщение назвали фейком. Однако врач, дежуривший в реанимации в ту ночь, настаивает на обратном. По словам анестезиолога – реаниматолога Артура Топорова, как минимум, пять пациентов с ковидом умерли от нехватки кислорода, который просто закончился.

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