Власти рассказали о снабжении кислородом больницы № 20 в Ростове-на-Дону

Количество баллонов с кислородом в ковидных госпиталях планируют увеличить на 600 штук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти рассказали о снабжении кислородом ковидного госпиталя городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону. О поставках и резервном запасе кислорода сообщили в администрации города.

Сейчас больница имеет три контракта на поставку кислорода. Чтобы снизить риски, документы заключаются с различными поставщиками.

— Контракты исполняются в полном объеме. Сбоев в поставке не было, — прокомментировали в администрации.

Сообщается также, что в больницах города имеется резервный запас кислорода. В среднем, это 100 баллонов. Их количество в ковидных госпиталях больниц № 20 и № 1 планируют увеличить на 600 штук — 300 купят за счет ОМС, другую половину — на средства резервного фонда администрации.

Ранее в ковидном госпитале больницы № 20 Ростова-на-Дону скончались 13 пациентов. В сети появилась информация о том, что люди умерли из-за нехватки кислорода. В администрации же в свою очередь сообщили, что в медучреждении не было проблем с поставками. Причину смерти пациентов устанавливают патологоанатомы. В донском Росздравнадзоре рассказали, что будут выяснять подробности ситуации.

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