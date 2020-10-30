Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 октября 2020 года: количество заболевших превысило 30 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 310 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 31 октября прирост за сутки - 310 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 30 305 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 310 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 166 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 820 дончан. Выздороветь удалось 24 166 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 721,1. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (173), Новошахтинске (18), Орловском (15) районе, Каменске-Шахтинском (15), Таганроге (12), Аксайском (11), Сальском (10), Азовском (9), Белокалитвинском (6), Кагальницком (4) районах, Батайске (4), Шахтах (4), Матвеево-Курганском (3), Шолоховском (3) районах, Волгодонске (3), Звереве (3), Дубовском (2), Егорлыкском (2), Мясниковском (2), Целинском (2) районах, Новочеркасске (2), Багаевском (1), Верхнедонском (1), Зимовниковском (1), Песчанокопском (1), Родионово-Несветайском (1), Семикаракорском (1) районах, Гукове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 39 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,8 % - от 46 до 65 лет, 19,1 % - от 66 до 79 лет, 3,9 % - старше 80 лет, 3,2 % - дети. В стационарах содержатся 2 056 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 38, 48, 67, 68, 70, 74 и 83 лет и восемь мужчин – 38, 49, 68, 69, 72 и трое 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 17 386 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 88,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 106,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 143 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 928,2 тысячи исследований.

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