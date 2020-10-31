Грозовая суббота ожидает Ростов-на-Дону

В Ростове будет лить проливной дождь Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону, в сравнении со вчерашним днем, станет немного холоднее. Но ветер подует теплый. Хотя не позволит ростовчанам выйти из дома непрерывный проливной дождь.

В утренние часы будет уже довольно тепло - от плюс 12 до плюс 14 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 16 до плюс 18 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 13 до плюс 14 градусов. В субботу, 31 октября, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, в течении всего дня без перерыва будет лить проливной дождь.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-западное и юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-11 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 752-753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 89 до 99 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут. Видимость на дорогах будет снижена до двух километров.

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А также будет ли еще дождь.

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