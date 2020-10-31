Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 октября 2020 года: коронавирусом заразились еще 313 человек

В Ростовской области опасной инфекцией заразились еще 313 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 31 октября прирост за сутки - 313 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области инфекцию уже подхватили 30 618 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за минувшие сутки заболели еще 313 местных жителей. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 175 заболевших. Скончались за вчерашний день еще 13 человек, таким образом количество смертей достигло 833. А излечиться смогли уже 24 410 дончан, 244 изних за последние сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 728,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (185), Неклиновском (21) районе, Азове (15), Кагальницком (11), Семикаракорском (11), Матвеево-Курганском (9), Кашарском (8), Верхнедонском (7), Ремонтненском (5), Чертковском (5) районах, Батайске (5), Таганроге (5), Зимовниковском (4), Сальском (4) районах, Шахтах (4), Азовском (2) районе, Новочеркасске (2), Аксайском (1), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Боковском (1), Мясниковском (1), Тарасовском (1), Цимлянском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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