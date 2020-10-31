Тренеры ответят на вопросы о матче 31 октября 2020 года. Фото: ФК "Ростов".

Матч Спартак - Ростов 31 октября 2020. Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции после матча 13 тура РПЛ.

В субботу, 31 октября, ФК "Ростов" сыграл в гостях с московским "Спартаком". Матч закончился со счетом 0:1 в пользу желто-синих. В ближайшее время начнется послематчевая пресс-конференция, во время которой тренеры ответят на вопросы журналистов о прошедшей игре и планах на будущее.

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