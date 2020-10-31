Павел Мамаев рассказал, как забил гол "Спартаку"

Павел Мамаев рассказал про гол "Спартаку" и тактику игры. Фото: ФК "Ростов"

Игрок ФК "Ростов" Павел Мамаев рассказал, как он забил гол в игре со "Спартаком".

По словам Павла он просто оказался в нужном месте в тот момент, когда пробил Роман Еременко. Мамаев утверждает, что все произошло очень быстро.

Кроме того, футболист рассказал, на что сейчас делается упор в игре для максимальной сыгранности между новыми игроками.

- В первую очередь, на динамику, на прессинг. У нас сейчас команда обновляется, новые футболисты. Идёт акцент на прессинг, динамику и на острый атакующий футбол. Я думаю, что на данный момент у нас это получается, - рассказал Мамаев.

А также игрок посетовал на то, что "Спартак" действительно трудный соперник и играть с ним нелегко.

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