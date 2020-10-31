Матч ФК "Ростов" - ФК "Спартак" 31 октября 2020. Главное

Ростовчане обыграли "Спартак" Фото: "КП" Архив

Встреча "Ростова" и "Спартака" состоялась в субботу, 31 октября, на "Открытие Арене". Этот поединок был долгожданным для множества болельщиков. Напомним, что прошлую игру желто-синие проиграли "Химкам" со счетом 0:2.

- В связи с пандемией коронавируса на стадион могут быть допущены только болельщики в защитных масках на лице. Кроме того, температура тела не должна быть повышенной.

- Погода в Москве оказалась очень холодной. Джентльмены Карпина уже заслужили право выбирать себе любой гардероб. Сегодня они оделись по погоде. А для каждой погоды — своя стратегия.

- "КП-Ростов-на-Дону" провел прямую трансляцию матча между желто-синими и "Спартаком".

- Первый гол в игре забил футболист Павел Мамаев. Позже он рассказал, как ему это удалось.

- Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу "Ростова".

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