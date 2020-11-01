Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 ноября 2020 года: количество заболевших превысило 30,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 313 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 1 ноября прирост за сутки - 313 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 30 618 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 313 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 175 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 833 дончан. Выздороветь удалось 24 410 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 728,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (185), Неклиновском (21) районе, Азове (15), Кагальницком (11), Семикаракорском (11), Матвеево-Курганском (9), Кашарском (8), Верхнедонском (7), Ремонтненском (5), Чертковском (5) районах, Батайске (5), Таганроге (5), Зимовниковском (4), Сальском (4) районах, Шахтах (4), Азовском (2) районе, Новочеркасске (2), Аксайском (1), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Боковском (1), Мясниковском (1), Тарасовском (1), Цимлянском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 33,5 % - от 46 до 65 лет, 22,4 % - от 66 до 79 лет, 4,5 % - старше 80 лет, 4,8 % - дети. В стационарах содержатся 2 042 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте 62, 65, 70, 75, 81 и 82 лет и семеро мужчин – 52, 57, 64, 71, 75, 82 и 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 17 603 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 89,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 106,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 264 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 937,2 тысячи исследований.

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