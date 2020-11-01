Туманное утро и дождливый вечер ожидают ростовчан в первый ноябрьский день

Туман и проливной дождь ожидают ростовчан Фото: "КП" Архив

Переменчивая погода будет ожидать ростовчан. С утра город накроет густой туман, облачно с небольшими прояснениями будет днем, а вечером на донскую столицу обрушатся проливные дожди.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 10 до плюс 11 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 15 до плюс 16 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 13 градусов. В воскресенье, 1 ноября, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода. С утра и вовсе будет густой туман. По прогнозам синоптиков, дождь стоит ожидать во второй половине дня.

Ветер сегодня сменит четыре направления: южное, юго-западное, юго-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-12 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 67 до 94 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут. Видимость на дорогах будет снижена до пяти километров.

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