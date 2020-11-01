Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 ноября 2020 года: количество зараженных увеличилось на 314 человек

В Ростовской области опасным вирусом оказались заражены еще 314 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 1 ноября прирост за сутки - 314 человек.

В Ростовской области опасным вирусом оказались заражены уже 30 932 человека. По данным, предоставленным Роспотребнадзором, за минувшие сутки инфекцию подхватили 314 дончан. В тяжелом состоянии находятся 167 заболевших, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Победить вирус удалось уже 24 582 местных жителя. Но жизни 844 человек врачам так и не удалось спасти, только за минувшие сутки скончались 11 заболевших.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 30 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (163), Новошахтинске (38), Новочеркасске (26), Азове (12), Гукове (11), Таганроге (11), Неклиновском (6), Красносулинском (4) районах, Каменске-Шахтинском (4), Аксайском (3), Зерноградском (3), Мясниковском (3) районах, Звереве (3), Шахтах (3), Зимовниковском (2), Миллеровском (2), Октябрьском (2), Пролетарском (2), Сальском (2), Семикаракорском (2) районах, Батайске (2), Донецке (2), Багаевском (1), Верхнедонском (1) Веселовском (1), Дубовском (1), Каменском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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