С Дона на Байкал: ростовский каскадер на 36-летней машине отправился в путешествие через всю страну

Ростовский каскадер совершает экстремальную поедку. Фото: соц. сети Евгений Чеботарев

Знаменитый на всю страну каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев отправился покорять неизвестные дали. Несколько дней назад он приобрел "Опель" 1984 года выпуска и спонтанно решил отправиться на Байкал. Как он сам рассказал подписчикам в инстаграм-аккаунте, увидеть древнее озеро - мечта детства.

Многие посчитали это невыполнимой задачей, ведь проехать придется, как минимум, шесть тысяч (!) километров. Надо учесть, что весь путь каскадер преодолеет на старой, разбитой иномарке, которая с трудом передвигается даже по городу. Эти аргументы не испугали отчаянного парня, субботним утром он собрал вещи и отправился в путь.

С собой у него была несколько бутылок с водой, машинное масло, инструменты, теплые вещи и парочка бутербродов. Он понимал, что в дороге может произойти, что угодно, и не прогадал. В самом начале пути, еще на донской земле, прямо на трассе он попал под ливень. Двигатель стало заливать, начались технические проблемы. При помощи подписчиков он с трудом отыскал магазин, купил и установил нужные запчасти, после чего продолжил путь.

Чебатерев установил геолокацию, чтобы каждый мог увидеть, где он находится. Фото: "Яндекс-карты"

Уже ночью посреди дороги вся электроника в машине погасла, а вместе с ней и фары. Продолжать путь в кромешной тьме было невозможно, и тогда отчаянный парень придумал пристроится за фурой и таким образом дотянуть до ближайшего населенного пункта.

Об экстремальном путешествии стали узнавать его подписчики. Каждый пытался помочь авантюристу. Одни догнали его на трассе, дали запчасти и еду, другие просто перечисляли деньги на вынужденные расходы, а третьи встретили Евгения в Самара, где он остановился, чтобы починить машину.

За три неполных дня Чеботарев проехал почти две тысячи километров. Сейчас он на пути к Уфе. От туда до озера Байкал останется более трех тысяч километров. Все, с чем ему приходится сталкиваться в дороге, он снимает на телефон и выкладывает в инстаграм. Главный вопрос, который обсуждают поклонники ростовского каскадера: выдержит ли старая машина испытание на прочность?

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