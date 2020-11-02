Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 ноября 2020 года:количество заболевших приближается к 31 тысяче человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 314 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 2 ноября прирост за сутки - 314 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 30 932 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 314 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 167 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 844 дончан. Выздороветь удалось 24 582 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 736. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 30 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (163), Новошахтинске (38), Новочеркасске (26), Азове (12), Гукове (11), Таганроге (11), Неклиновском (6), Красносулинском (4) районах, Каменске-Шахтинском (4), Аксайском (3), Зерноградском (3), Мясниковском (3) районах, Звереве (3), Шахтах (3), Зимовниковском (2), Миллеровском (2), Октябрьском (2), Пролетарском (2), Сальском (2), Семикаракорском (2) районах, Батайске (2), Донецке (2), Багаевском (1), Верхнедонском (1) Веселовском (1), Дубовском (1), Каменском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,4 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,5 % - от 46 до 65 лет, 22,6 % - от 66 до 79 лет, 7,6 % - старше 80 лет, 2,9 % - дети. В стационарах содержатся 2 030 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины в возрасте 46, 52, 56 и 59 лет и семеро мужчин – 29, 41, 62, 66, 77 лет, ещё двоим по 81 году, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 17 850 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 89,48 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 107,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 281 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 946,8 тысячи исследований.

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