Легкий дождик вновь прольется в донской столице

В Ростове снова пройдет дождь Фото: "КП" Архив

Прохладный осенний дождик снова обольет ростовчан. Горожанам следовало бы прихватить зонтик. За последние несколько дней он стал обязательным атрибутом.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 10 до плюс 13 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 15 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 10 до плюс 12 градусов. В понедельник, 2 ноября, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода. Иногда солнце будет показываться из-за туч, но не надолго. По прогнозам синоптиков, дождь стоит ожидать во второй половине дня.

Ветер сегодня сменит два направления: южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-13 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на повышение, но все равно останется ниже нормы и составит 754-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 62 до 95 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Видимость из-за дождя снизится до пяти километров.

АЛЛО!

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