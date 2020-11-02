Как «фрилансеров» дурят при устройстве на работу

Главное в любом деле - не терять бдительность. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полиции Ростова-на-Дону рассказали о новом виде мошенничества, благодаря которому жители региона остались и без своих сбережений, и без работы. Выгодное предложение касалось тех, кто ищет удаленную работу.

- Довольно часто можно встретить объявления и целые сайты, посвященные простому и быстрому заработку, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Там предлагается гибкий график, приличное вознаграждение и даже соцпакет. Этим активно стали пользоваться злоумышленники.

Так, объявления о найме на дистанционную работу жертвы часто находили на одном из популярных сайтов по продаже товаров и услуг. При оформлении им назначался испытательный срок от четырех до семи дней, в течение которого нужно было выполнять задания. А за прохождение каждого человеку платили незначительную сумму - от 50 до 100 рублей.

- При этом после якобы успешного прохождения вступительных испытаний псевдонаниматели предлагали через технического специалиста установить специальное приложение, необходимое для работы, - продолжают в донском главке. - Выполняя инструкции лжеспециалиста, на мобильное устройство устанавливалась программа удаленного доступа. После этого человек обнаруживал либо списание всех своих денег, либо оформленный на него кредит на крупную сумму.

В частности, на удочку злоумышленников не так давно попалась ростовчанка, которая после устройства на работу уже на следующее утро обнаружила, что стала беднее на 15 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Преступников ищут.

А донские полицейские советуют всем, в погоне за длинным рублем не терять бдительность.

КОНКРЕТНО

Как найти работу, а не мошенника

- Не устанавливайте программы удаленного доступа, с их помощью

злоумышленники могут завладеть вашими данными.

- Запомните, практически никто не требует от фрилансеров присылать

какие-либо документы.

- Не бойтесь просить предоплату. Честную компанию такие условия не

смутят.

- Изучайте рынок, в котором хотите работать, оцените по объявлениям

известных компаний, как обычно оплачиваются ваши навыки.