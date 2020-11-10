Ростовский экстремал доехал до Байкала за 9 дней: как и что было в дороге

Евгений Чеботарев. Фото: соц. сети

Знаменитый донской каскадер Евгений Чеботарев на старой иномарке преодолел путь от Ростова до озера Байкал за 9 дней. Это путешествие он записал в свой длинный послужной список и оно теперь в одном ряду с другими зрелищными "выкрутасами", которые парень показывает у себя в социальных сетях. В личном общении с Евгением стало ясно, что на поездку он потратил немалую сумму денег.

- Всего ушло 50 тысяч рублей. В основном расходы были на бензин, жилье и еду, - сказал Чеботарев.

В пути его встречали верные подписчики. Тысячи людей следили за его приключениями, отзывались на призывы о помощи, когда, например, машина просто глохла посреди трассы. Неудивительно, ведь ростовчанин отправился в путь на 34-летнем, старом "Опеле", который с трудом передвигался даже по городу, не говоря уже про большие расстояния.

Буквально в каждом городе находились люди, которые помогали ростовчанину чинить машину, снабжали его всем необходимым. В конечном итоге до озера доехала обновленное авто с новыми деталями под капотом.

Как признавался сам Чеботарев, отправиться на автомобиле до знаменитого озера - мечта детства. Теперь он осуществил ее. Обратно в Ростов вернется уже на самолете, а автомобиль оставит на берегу. По его словам, машина стала легендарной, поэтому нужно разыграть ее среди подписчиков.

Напомним, Евгений Чеботарев - молодой парень из Ростова-на-Дону, который прославился своими смертельными трюками. Он подлетал в воздух с трамплина на машине, подтягивался, вися на огромной высоте, и даже нырял в узкую бочку на огромной скорости.

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