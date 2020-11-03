Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 ноября 2020 года: количество заболевших перевалило за 31 тысячу человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 316 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 3 ноября прирост за сутки - 316 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 31 248 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 316 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 163 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 855 дончан. Выздороветь удалось 24 777 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 743,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (120), Неклиновском (29), Аксайском (20) районах, Таганроге (20), Азовском (19), Семикаракорском (15), Мясниковском (11), Шолоховском (9) районах, Шахтах (9), Волгодонском (7) районе, Азове (7), Новочеркасске (7), Сальском (6) район е, Новошахтинске (6), Матвеево-Курганском (5), Тацинском (5), Белокалитвинском (3), Миллеровском (3), Каменском (2), Песчанокопском (2), Егорлыкском (1), Кагальницком (1), Мартыновском (1), Милютинском (1), Октябрьском (1), Пролетарском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1) районах, Батайске (1), Волгодонске (1), Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,7 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 45,3 % - от 46 до 65 лет, 16,1 % - от 66 до 79 лет, 6,3 % - старше 80 лет, 1,6 % - дети. В стационарах содержатся 2 018 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин в возрасте: две 67 лет, 72, 76 и 80 лет и шестеро мужчин – 32, 48, 60, 66, 68 и 78 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 18 168 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 89,75 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 107,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 368 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 955,1 тысячи исследований.

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