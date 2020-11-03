Еще один дождливый день ожидает ростовчан

В Ростове опять пройдет дождь Фото: "КП" Архив

Донскую столицу снова ожидает пасмурный и дождливый день. Из-за этого видимость на дорогах снизится до 8-9 километров. Атмосферное давление почти достигнет нормы.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 10 до плюс 11 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 14 до плюс 16 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 11 до плюс 13 градусов. Во вторник, 3 ноября, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода. Иногда солнце будет показываться из-за туч, но не надолго. По прогнозам синоптиков, дождь стоит ожидать во второй половине дня.

Ветер сегодня сменит четыре направления: южное и юго-восточное, северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-7 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на повышение, практически достигнет нормы и составит 758-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 62 до 93 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, поднимется сильный ветер.

АЛЛО!

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