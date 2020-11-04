Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 ноября 2020 года: количество заболевших превысило 31,5 тысячу человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 310 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 4 ноября прирост за сутки - 310 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 31 558 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксирован 310 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 164 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 869 дончан. Выздороветь удалось 25 066 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 751. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 32 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (121), Волгодонске (46), Новошахтинске (22), Батайске (11), Новочеркасске (11), Аксайском (9), Дубовском (9) районах, Каменске-Шахтинском (8), Азовском (6), Сальском (6) районах, Звереве (6), Шахтах (5), Миллеровском (5), Тацинском (5), Усть-Донецком (5), Белокалитвинском (4), Красносулинском (4), Морозовском (4) районах, Гукове (4), Таганроге (3), Неклиновском (3), Верхнедонском (2), Зимовниковском (2), Зерноградском (1), Каменском (1), Кашарском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Орловском (1), Советском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39 % - от 46 до 65 лет, 23,6 % - от 66 до 79 лет, 5,2 % - старше 80 лет, 6,4 % - дети. В стационарах содержатся 2 069 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 67, две – 74, 79, 83, 88 и 95 лет и семеро мужчин – 54, трое – 66, 67, 69 и 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят следят за состоянием 18 402 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 89,99 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 108,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 467 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 960,6 тысячи исследований.

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