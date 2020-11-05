Солнечная погода вернулась в Ростов после затяжных дождей

В Ростов снова вернулась солнечная погода Фото: "КП" Архив

В донской столице закончились дни проливных дождей, в город снова вернулась ясная и солнечная погода. Стоит отметить, что осадки принесли с собой новое похолодание, температура воздуха значительно снизилась.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 6 до плюс 8 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 12 до плюс 13 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 7 до плюс 9 градусов. В четверг, 5 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять ясная и солнечная погода погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления:северное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-9 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на повышение, практически достигнет нормы и составит 759-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 88 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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