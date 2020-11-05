В Ростове-на-Дону потеряли труп пациента, умершего от коронавиурса

Родственникам умершего от коронавируса в морге выдали тело чужого человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице сотрудники морга перепутали трупы и отдали ростовчанам тело чужого человека. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона. Ростовчане могли бы похоронить незнакомца и так и не узнать, что это не их дедушка, если бы не настояли - открыть гроб.

- Пожилой мужчина умер в ковидном госпитале на базе 20-ой городской больницы. Его тело для вскрытия отвезли в патологоанатомическое бюро на улице Благодатная, - рассказал источник издания.

Пока специалисты проводили вскрытие, семья готовилась к похоронам. И вот наступило время церемонии прощания. Близкие усопшего приехали в морг за телом покойного. Как и полагается при смерти от ковида, им вынесли закрытый гроб.

- Члены семьи начали настаивать на том, чтобы крышку открыли. Сотрудники бюро долго отнекивались. Аргументировали свой нежелание тем, что это небезопасно, так как есть возможность заразиться ковидом, - продолжает собеседник издания.

Но все же родственники настояли на своем. А когда гроб открыли, ростовчане испытали настоящий шок. Они увидели абсолютно незнакомого человека.

- Да, мужчина по возрасту и внешности действительно был похож на их умершего, не больше.

У их покойного не было татуировок, а у этого - были, - продолжает собеседник издания.

Сотрудники морга вначале просили «присмотреться» получше, а потом забрали тело обратно, и попытались найти «нужного» покойника, но безрезультатно.

Скорее всего, его тоже отдали не тем людям и существует большая вероятность, что покойного уже похоронили, так и не вскрыв гроб, опасаясь ковида.

Ни в минздраве Ростовской области, ни в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, ни в мэрии Ростова-на-Дону эту ситуацию пока никак не комментируют. Правоохранители, в свою очередь, уже начали проверку по данному факту.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Сейчас у сотрудников большая нагрузка»

Игорь УСИКОВ, вице-президент Ассоциации крематориев и похоронных бюро:

- Сейчас у сотрудников патологоанатомического бюро большая нагрузка. Скорее всего, в их действиях не было злого умысла. Но, на мой взгляд, эта ситуация все же граничит с уголовным преступлением. Заразиться коронавирусом от умершего крайне и крайне тяжело. Поэтому настоятельно рекомендую перед тем, как увозить гроб из морга, проверять, кто в нем лежит.

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