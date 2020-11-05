«На опознании мы поняли, что это не он!»: Родные третий день ищут 85-летнего дедушку, болевшего коронавирусом

Родственники хотят обратиться в прокуратуру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону вот уже несколько дней семья, пережившая утрату, ищет тело своего покойного дедушки. Родственникам сообщили о смерти 85-летнего пенсионера, однако обнаружить тело до сих пор не удалось. На опознании им показали другого мужчину, который только похож на человека, которого они знали всю жизнь. Растерянные люди обратились в полицию и сейчас пытаются привлечь к расследованию прокуратуру.

«ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ БЫЛО»

Мы связались в внучкой покойного дедушки, которая в подробностях рассказала всю хронологию событий. Как выяснилось, пенсионер заболел около двух недель назад, появились явные симптомы коронавируса - высокая температура, кашель.

Родственники вызвали скорую помощь, врачи приняли решение госпитализировать дедушку. Сначала его увезли в БСМП-2, где он провел сутки, затем направили в городскую больницу № 20. Тест на коронавирус дал положительный результат и его положили в ковидный госпиталь.

- Нам говорили, что он в тяжелом состоянии, находится под ИВЛ, - говорит внучка пенсионера. - Когда мы позвонили и поинтересовались последними новостями, нам сказали, что такого человека у них нет и никогда не было.

«МЫ НЕ ЗНАЕМ — УМЕР ИЛИ НЕТ»

Шокированные таким поворотом событий члены семьи пыталась узнать что-нибудь от врачей и персонала больницы, но все попытки оказались тщетны. Тогда они решили обзванивать морги, чтобы, наконец, найти тело своего родственника. Таким образом выяснилось, что труп находится в морге областного патологоанатомического бюро.

- Когда узнали, где он, обратились в похоронное агентство. 3 ноября от туда позвонили, мы приехали на опознание, нам показали тело в гробу и там был не наш дедушка! Лежит похожий человек с седой щетиной, но на ключице была татуировка в виде звезды. У нашего татуировок не было, - говорит Дарья.

Начались разбирательства. На закономерные вопросы "Где наш родственник?" и "Кто этот человек?" сотрудники морга просто развели руками. Возмущенные люди написали заявление участковому, хотели обратиться в прокуратуру, но не успели из-за сокращенного дня перед праздником.

- У нас нет никакой точной информации. Когда его оставляли в больнице, записали паспортные данные и все. Мы даже не знаем умер наш дедушка или нет! - говорит Дарья.

Ни в минздраве Ростовской области, ни в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, ни в мэрии Ростова-на-Дону эту ситуацию пока никак не комментируют. Правоохранители, в свою очередь, уже начали проверку по данному факту.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Сейчас у сотрудников большая нагрузка»

Игорь УСИКОВ, вице-президент Ассоциации крематориев и похоронных бюро:

- Сейчас у сотрудников патологоанатомического бюро большая нагрузка. Скорее всего, в их действиях не было злого умысла. Но, на мой взгляд, эта ситуация все же граничит с уголовным преступлением. Заразиться коронавирусом от умершего крайне и крайне тяжело. Поэтому настоятельно рекомендую перед тем, как увозить гроб из морга, проверять, кто в нем лежит.

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