"Читатели передавали письма и чачу": Михал Жванецкий впервые влюбился в Ростове-на-Дону

Михаил Жванецкому было 86 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 6 ноября, появилась трагичная новость - умер известный юморист, писатель Михаил Жванецкий. Он скончался в возрасте 86 лет. Всю свою жизнь он гастролировал по странам СНГ, бывал и в Ростове-на-Дону.

ЗРИТЕЛИ ЗАВАЛИВАЛИ ПИСЬМАМИ И ПЕРЕДАВАЛИ ЧАЧУ

Здесь он часто выступал в театре имени Максима Горького и неизменно собирал полные аншлаги. В далеком 2008-м корреспондент "Комсомольской правды-Ростов" передала сатирику письма, которые адресовали Михаилу Михайловичу наши читатели и поклонники его творчества. А во время антракта зрители дарили ему чачу.

Интересно, что в донской столице он впервые познал настоящую любовь и начал самостоятельную творческую карьеру.

Корреспонденты "КП-Ростов не раз брали интервью у известного юмориста, когда он посещал южный город. В дни выступлений народный артист всегда говорил о теплоте, с которой его встречают, а ростовчане, как он сам признавался, - удивительный народ!

6 ноября артиста не стало. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ОНА ПЕЛА В РЕСТОРАНЕ

В интервью 2004 года Жванецкий вспоминал, как на гастролях в Ростове, будучи совсем молодым артистом, он случайно встретил женщину, навсегда изменившую его жизнь. Это была Людмила. Она пела в ресторане при гостинице.

Спустя десятки лет юморист снова приехал в донскую столицу, но так и не встретил когда-то покорившую его сердце ростовчанку.

О жителях южной столицы Михаил Жванецкий отзывался лестно. Он признавался, что только здесь его понимают его акцент.

- Ростов - самый родной для меня город. Ну действительно: вы соображаете лучше других! Я был уверен, что написал плохо, а к вам приехал - талантливейший, оказывается, человек! - говорил артист.

Михаил Жванецкий родился в Одессе, однако в плане гастролей безоговорочный фаворит - именно Ростов-на-Дону. Как он сам замечал, - Одесса-мама, Ростов-папа.

В последнее время сатирик болел. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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