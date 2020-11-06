Футбольные аналитики дали свой прогноз на матч «ЦСКА» - «Ростов»

Игра состоится в 8 ноября. Фото: официальный сайт ФК "Ростов"

Уже в это воскресенье, 8 ноября, состоится матч между ФК «ЦСКА» - ФК «Ростов». Встреча пройдет в Москве, начало в 16:30. Футбольные аналитики спешат дать свой прогноз на предстоящий матч. Многие признают, что южане - самый неудобный соперник для москвичей.

Последний матч против «Спартака» показал тактическое превосходство «желто-синих». Главный тренер Валерий Карпин выстроил игру таким образом, что лидер чемпионата ничего не смог создать и проиграл со счетом 0:1.

Похожий сценарий может ждать армейцев. Тем более статистика не в пользу хозяев. В последних пяти встречах «желто-синие» забирали четыре победы и одну ничью. Глядя на провал в «ЦСКА» в Голландии, стоит предположить, что команда не успеет восстановить физические кондиции. А вот ростовчане отдыхали целую неделю и все это время готовились к встрече с соперником. Многие сходятся во мнении, что «Ростов» точно не проиграет. Очень возможна ничья, есть вероятность, что обе команды отметятся голами.

К тому же, в последние две недели состав ростовчан усилился новыми игроками из Скандинавии. Именитые спортсмены сейчас только внедряются в состав, но уже готовы показывать высокий уровень. Подтягивается и «молодежка». Однако стержнем все также остаются профессионалы своего дела, которые ведут игру, создают моменты, придумывают нестандартные решения, благодаря своему опыту. Речь идет о Еременко, Мамаеве и Байрамяне.

В любом случае нас ждет зрелищный и результативный футбол. Трансляцию будут вести в интернете и на телеканалах. А также на нашем сайте.