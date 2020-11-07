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Владелец элитного авто подал в суд на 6-летнего мальчика за помятый самокатом бампер

Мужчина считает, что ребенок обязан выплатить ему почти 30 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Поездка на самокате обернулась крупными неприятностями

Поездка на самокате обернулась крупными неприятностями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой скол на элитной иномарке «БМВ Х3» стал причиной бед в многодетной семье из Волгодонска. На детском самокате ребенок случайно врезался в припаркованную неподалеку иномарку. Мальчик не пострадал, а вот на бампере машины оказался вырван маленький кусок пластика.

На эту историю никто бы даже не обратил внимания, если бы дело не дошло до суда. Владелец машины просмотрел съемку с видеофиксатора, а после пришел к родителям 6-летнего собственника самоката с требованием оплатить дорогой ремонт.

Собственник машины подал в суд на ребенка из-за отломанного кусочка пластика. Фото: из лично архива мамы мальчика

Собственник машины подал в суд на ребенка из-за отломанного кусочка пластика. Фото: из лично архива мамы мальчика

Родители мальчика считают, что подобное повреждение ребенок просто не мог нанести. На ребенке и его самокате не оказалось ни малейшей царапины. Мать юного участника ДТП в течение нескольких месяцев не может поверить в то, что собственник дорогой иномарки подал в суд на малолетнего ребенка из малообеспеченной семьи в надежде взыскать почти 30 тысяч рублей (ущерб, услуги адвоката и экспертиза).

- На что он рассчитывает этот человек, подав на мальчика шести лет в суд? Что ребенок заплатит ему всю сумму, - рассказывает мама мальчика Виктория К. - Еще не доказано, что сделал это он. Сын говорит, что все дети играли во дворе и взяли самокат без него.

В дом к ребенку приходил инспектор ПНД, чтобы провести опрос. После этого мальчик долго не мог прийти в себя и даже плакал, ведь, по словам ребенка, с его самокатом играли и другие мальчишки.

Семья мальчика уже получила повестку в суд на имя 6-летнего сына, что еще больше осложняет ситуацию. Малолетний ребенок не имеет права даже расписываться в получении подобных документов, что уж говорить о какой-либо выплате компенсации владельцу «БМВ Х3».

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