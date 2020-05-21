2020-05-21T12:16:26+03:00
Происшествия

Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона

Ближайшие два месяца Сергей Калитвинцев проведет под стражей
АРТЕМ БОРОДИН
Поделиться:
Ленинский суд Ростова арестовал Сергея Калитвинцева на два месяца. Фото: пресс-служба прокуратуры Ростовской областиЛенинский суд Ростова арестовал Сергея Калитвинцева на два месяца. Фото: пресс-служба прокуратуры Ростовской области
Изменить размер текста:

Ленинский суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте сроком на два месяца прокурора Пролетарского района Ростовской области Сергея Калитвинцева.

Напомним, что задержание судебного представителя силовиками состоялось 19 мая. Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности Генпрокуратуры нанесли свой визит прямо во время передачи подозреваемому взятки в размере 1,1 млн рубрей.

По информации источника в правоохранительных органах, главный судебный представитель обвинения вымогал деньги у руководителя местной газеты. Основой для его шантажа якобы послужили материалы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в отношении журналиста издания. За «скромное вознаграждение» Калитвинцев был готов не пускать имевшийся материал в работу.

Теперь в отношении задержанного прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает источник в правоохранительных органах.

Отметим, что Сергею Калитвинцеву 35 лет. Является выпускником юрфака Южного федерального университета. В прокуратуре исполняет свои обязанности с 2007 года. В кресле прокурора Пролетарского района Ростовской области Калитвинцев не продержался и одного года — его назначили на этот пост в июле 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донского прокурора задержала ФСБ при получении крупной взятки

Он требовал деньги у руководителя местной газеты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области вдоль российско-украинской границы раскладывают вакцину от бешенства
В Ростовской области задержали несколько блоков контрабандных сигарет
Ростовчанка в дни самоизоляции лишилась 130 тысяч рублей
Медики Ростовской области провели за сутки около 4500 тестов на коронавирус
Ростовская областная больница возобновила плановый прием пациентов
В Ростовской области водитель «ГАЗели» может угодить в тюрьму на два года за то, что сел пьяным за руль
В Ростовской области погиб 35-летний мотоциклист
Павел Деревянко впал в депрессию после роли стриптизера
Среди новых заболевших "ковидом" большинство - это молодые люди
Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона
Ростовские призывники сдадут три теста на коронавирус
В Ростовской области в храмах ввели обязательный масочный режим