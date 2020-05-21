Суд арестовал попавшегося на взятке прокурора Пролетарского района Дона

21 Май 2020 2020-05-21T12:16:26+03:00

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Ленинский суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте сроком на два месяца прокурора Пролетарского района Ростовской области Сергея Калитвинцева.

Напомним, что задержание судебного представителя силовиками состоялось 19 мая. Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности Генпрокуратуры нанесли свой визит прямо во время передачи подозреваемому взятки в размере 1,1 млн рубрей.

По информации источника в правоохранительных органах, главный судебный представитель обвинения вымогал деньги у руководителя местной газеты. Основой для его шантажа якобы послужили материалы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в отношении журналиста издания. За «скромное вознаграждение» Калитвинцев был готов не пускать имевшийся материал в работу.

Теперь в отношении задержанного прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает источник в правоохранительных органах.

Отметим, что Сергею Калитвинцеву 35 лет. Является выпускником юрфака Южного федерального университета. В прокуратуре исполняет свои обязанности с 2007 года. В кресле прокурора Пролетарского района Ростовской области Калитвинцев не продержался и одного года — его назначили на этот пост в июле 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU