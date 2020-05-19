Донского прокурора задержала ФСБ при получении крупной взятки

19 Май 2020 2020-05-19T11:51:01+03:00

Он требовал деньги у руководителя местной газеты

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В Ростовской области сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности Генпрокуратуры задержали прокурора Пролетарского района донского региона Сергея Калитвинцева при получении крупной взятки в размере 1,1 млн руб.

По информации источника в правоохранительных органах, главный судебный представитель обвинения вымогал деньги у руководителя местной газеты. Основой для его шантажа якобы послужили материалы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в отношении журналиста издания. За «скромное вознаграждение» Калитвинцев был готов не пускать имевшийся материал в работу.

- В отношении задержанного прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Его заключили под стражу на два месяца, - сообщил источник.

Отметим, что Сергею Калитвинцеву 35 лет. Является выпускников юрфака Южного федерального университета. В прокуратуре исполняет свои обязанности с 2007 года.

За это время занимал задержанный занимал должности помощника прокурора города Новошахтинска, прокурора и старшего прокурора надзорного и кассационного отделов уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области и зампрокурора Первомайского района Ростова-на-Дону.

В кресле прокурора Пролетарского района Ростовской области Калитвинцев не продержался и одного года — его назначили на этот пост в июле 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU