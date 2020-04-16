Силовики задержали влиятельного ростовского чиновника за рэкет из 90-х

В Ростове-на-Дону задержали заместителя главы Советского района Виталия Игнатова. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Как сообщает инсайдер, влиятельного чиновника подозревают в получении взяток от предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю в Первомайском районе донской столицы.

В качестве помощников задержанный Виталий Игнатов, по данным собеседника «КП-Ростов», привлек группу крепких парней, которые ходили по рынкам и собирали дань для своего покровителя.

За один день «спортсмены» могли без особого труда «поднять» в ходе своих рейдов более 20 тысяч рублей. Источник отмечает, что у некоторых из них уже есть в «послужном списке» судимости по тяжким статьям.

По информации силовиков, во время работы в Первомайском районе Игнатов также прикрывал торговцев от проверок контролирующих и надзорных органов. Отмечается, что у чиновника и его подручных была изъята документация, доказывающая их вину.

Редакция «КП-Ростов» запросила официальные комментарии у Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Ростовской области.

- Заместителю главы администрации Советского района Ростова-на-Дону предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - отметили в ведомстве.

Также в Следкоме пояснили, что оперативные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Кроме того, вместе с Игнатовым в совершении преступления обвиняется его подельник, систематически осуществлявший функции посредника при передаче денег.

- Жителю Ростова-на-Дону также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - добавили в СУ СК РФ по донскому региону. - По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас правоохранители выполняют следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Отметим, что ранее Виталий Игнатов уже прославился в Ростове-на-Дону тем, что красиво сделал предложение своей невесте на поле стадиона «Ростов Арена» 8 марта 2019 года. Примечательно, что в это же самое время рядом с ним возник «Хор Турецкого», который совершенно случайно оказался на стадионе с экскурсией и помог парню с созданием романтической атмосферы.

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