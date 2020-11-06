Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 ноября 2020 года: количество зараженных превысило 32 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 311 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 6 ноября прирост за сутки - 311 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 32 178 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 311 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 155 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 894 дончан. Выздороветь удалось 25 501 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 766. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 37 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (82), Сальском (41) районе, Таганроге (29), Неклиновском (28) районе, Шахтах (13), Орловском (10) районе, Новочеркасске (8), Миллеровском (8), Азовском (7), Цимлянском (7), Дубовском (6) районах, Азове (5), Батайске (5), Чертковском (5), Веселовском (4) районах, Гукове (4), Заветинском (4), Кагальницком (4), Багаевском (3), Белокалитвинском (3) районах, Волгодонске (3), Каменском (3), Морозовском (3), Мясниковском (3), Семикаракорском (3), Тацинском (3), Целинском (3), Аксайском (2), Верхнедонском (2), Октябрьском (2), Песчанокопском (2) районах, Донецке (1), Каменске-Шахтинском (1), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Обливском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,2 % - от 46 до 65 лет, 19,3 % - от 66 до 79 лет, 2,9 % - старше 80 лет, 0,3 % - дети. В стационарах содержатся 1 939 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте: 62, 63, две 68, 71, 82 и 83 лет и трое мужчин – 42, 50 и 59 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 18 937 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 90,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 109,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 016 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 977,9 тысячи исследований.

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