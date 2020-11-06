Черные тучи заволокут небо: какая погода 6 ноября ждет ростовчан

В Ростове снова пасмурно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице снова настанет облачная погода. Солнце было недолгим гостем в Ростове-на-Дону, сегодня его можно будет заметить только вечером, оно выглянет из=за туч и опустится за горизонт.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 6 до плюс 8 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 11 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 6 до плюс 7 градусов. В пятницу, 6 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. Но по прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 56 до 90 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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