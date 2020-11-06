Карьера - в гору: Муж ростовчанки Виктории Лопыревой стал чиновником

Виктория Лопырева трогательно поздравила Игоря Булатова с назначением. Фото: официальный аккаунт Лопыревой в "Инстаграм"

По всей видимости, дела в семье красавицы-блондинки из Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой и ее супруга, бизнесмена Игоря Булатова, пошли в гору. Как сообщили в пресс-службе правительства республики Коми, его избрали на должность заместителя председателя правительства Коми на внеочередном заседании Госсовета 5 ноября. Кандидатуру Булатова предложил глава республики.

По мнению главы Коми, у Булатова достаточно руководящего опыта, чтобы возглавить правительство республики. 37-летний бизнесмен закончил Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Затем работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики.

«ХОЧУ ОБНЯТЬ ЛЮБИМОГО МУЖА»

Сама Виктория уже поздравила супруга с новой должностью.

- Больше всего сеи час хочу обнять любимого мужа и сказать, как я им горжусь! - написала любящая жена на своей страничке в Инстаграм. - Игорь назначен на высокую должность в Правительстве Республики Коми! Это - уникальный регион России, только представьте, по площади Коми больше Дании в 10 раз! Но, главное, это краи замечательных людеи - талантливых и трудолюбивых! Поздравляю тебя, мои дорогои , и очень желаю тебе удачи на ответственном посту! Я всегда с тобои , и очень жду момента, когда мы с Марком Лео сможем приехать к тебе и познакомиться с этои невероятнои республикои .

Отметим, что жена новоиспеченного чиновника вот уже несколько месяцев отдыхает в Турции. Виктория остановилась в одном из самых престижных отелей.

Напомним, до брака с роствоской моделью у Игоря Булатова уже была супруга и дети. Мужчина ушел из семьи, когда второму ребенку пары было всего шесть месяцев. Ради любви к «Мисс России» Игорь лишился и своего поста в семейном бизнесе экс-жены и пакета акций компании. По данным финансового издания Forbes, бывший тесть новоиспеченного чиновника занимает 39-ю строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Отбила мужа и присвоила стиль!»: Викторию Лопыреву увидели в копии костюма Таты Карапетян

Знаменитость пришла на мероприятие в образе экс-супруги Игоря Булатова

Самая знаменитая блондинка из Ростова-на-Дону и молодая мама Виктория Лопырева является иконой стиля и грации для многих женщин. Знаменитость появляется на светских мероприятиях в костюмах и платьях, которые смотрятся на ней безупречно.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Эти и другие новости слушайте на радио «КП» на 89,8 FM.