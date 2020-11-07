Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 ноября 2020: почти 32,5 тысячи человек оказались заражены коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 313 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на 7 ноября прирост за сутки - 313 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 32 491 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 313 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 158 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 911 человек. Выздороветь удалось 25 828 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 773,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (85), Новошахтинске (18), Батайске (15), Новочеркасске (15), Шахтах (15), Красносулинском (15) районе, Каменске-Шахтинском (13), Неклиновском (13) районе, Гукове (10), Константиновском (9), Семикаракорском (9), Зимовниковском (9), Белокалитвинском (7), Миллеровском (7), Морозовском (7) районах, Звереве (6), Тацинском (6), Шолоховском (6), Веселовском (5), Сальском (5), Азовском (4) районах, Волгодонске (4), Аксайском (3) районе, Донецке (3), Каменском (3), Милютинском (3), Мясниковском (3), Песчанокопском (3), Цимлянском (3) районах, Таганроге (2), Тарасовском (2), Верхнедонском (1), Волгодонском (1), Зерноградском (1), Матвеево-Курганском (1), Усть-Донецком (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34,2 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,3 % - от 46 до 65 лет, 17,9 % - от 66 до 79 лет, 5,7 % - старше 80 лет, 1,9 % - дети. В стационарах содержится 1 981 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 41, 60, 62, 73, две – 75, 87 и десять мужчин – 50, 51, 52, двое – 59, двое – 68, 74, 79 и 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 19 166 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 90,74 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 109,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 810 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 983,7 тысячи исследований.

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