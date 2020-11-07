«Морили голодом и привязывали к кровати»: После скандала в ростовской туберкулезной больнице, ГУФСИН провели проверку

Заключенные пожаловались на действия медиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заключенные одного из ростовских СИЗО пожаловались на жестокие пытки. По их словам, это происходило в туберкулезной больнице, подведомственной ГУФСИН по Ростовской области. Лечение там якобы сопровождалось зверскими издевательствами со стороны медиков – в частности, по словам жалобщиков, людей заставляли голодать, били, унижали, а тех, кто протестовал надолго привязывали к кровати.

"ЛЮДИ УЖЕ НЕСУТ СВОЕ НАКАЗАНИЕ"

О «пытках» в больнице узнали после того, как представители Общественной наблюдательной комиссии посетили заключенных. Один из пациентов показал на ноге рваную рану и рассказал, что получил ее во время нахождения на лечении. Мужчина поведал свою историю: мол, его сочли буйным, поэтому привязывали к кровати и держали в таком положении несколько недель. С его слов, состояние пациентов местных медиков абсолютно не заботило. Вдобавок, заключенных в качестве наказания морили голодом, а тех, кто еды все же удостаивался, кормили исключительно невкусной и жидкой пищей. Это было сделано для того, что у медперсонала было меньше хлопот, и они лишний раз не выносили утки.

- Подобные жалобы от заключенных носили массовый характер от пациентов разных отделений, - рассказывает заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Наталья Меркулова. – Сотрудники больницы все эти факты опровергают, но те аргументы и доказательства, которые приводят заключенные, только доказывают слова пострадавших. Мы считаем, что подобные действия можно расценивать, как пытки. Люди уже несут свое наказание, поэтому дополнительное применение к ним каких-то ожесточенных норм – недопустимо.

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ УЖЕ НАПРАВИЛИ СЛЕДОВАТЕЛЯМ

Общественникам также рассказали, что медики на свое усмотрение вроде бы насильно применяли меры психиатрической и наркотической помощи к людям, которые в ней не нуждались. Свои слова заключенные подтверждали глубокими ранами на руках и ногах, которые образовались из-за длительного пребывания в подвешенном состоянии на бинтах (мера используется в качестве психиатрической помощи к буйным пациентам, - Прим.ред).

Ужасающие слова заключенных о нахождении в больнице заставили представителей Общественной наблюдательной комиссии региона обратиться за разъяснениями к руководству областного ГУФСИН.

- По озвученным фактам о ненадлежащем оказании медицинской помощи ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка, материалы которой направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в соответствии с требованиями статей 144-145 Уголовного кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

По словам официального представителя ведомства, организация психиатрической и наркологической помощи в медучреждениях осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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