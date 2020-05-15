Президент уволил задержанного главу ГУФСИН Ростовской области за утрату доверия
Президент России Влаимир Путин подписал документ об освобождении от занимаемой должности главы ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева.
Находящийся под следствием генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев подорвал оказанное доверие. Его подозревают в разглашении гостайны и организации бизнеса по незаконной просушке. Уголовное дело главы донского ГУФСИН засекретили, а его взяли под стражу.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", руководителя задержали 13 ноября прошлого года по подозрению в разглашении государственной тайны и коррупции.
57-летний Муслим Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ведомства указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.
Руководитель несколько раз пытался оспорить меру пресечения, но суд все время оставлял его в СИЗО. Муслим Даххаев под стражей он находится и по сей день.
Срок начала рассмотрения в суде дела по факту разглашения гостайны главой донского ГУФСИН пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU