2020-05-15T10:01:40+03:00
Общество

Президент уволил задержанного главу ГУФСИН Ростовской области за утрату доверия

Его подозревают в разглашении государственной тайны
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Муслима Даххаева назначили начальником областного главка ФСИН в 2018 году. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской областиМуслима Даххаева назначили начальником областного главка ФСИН в 2018 году. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области
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Президент России Влаимир Путин подписал документ об освобождении от занимаемой должности главы ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева.

Находящийся под следствием генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев подорвал оказанное доверие. Его подозревают в разглашении гостайны и организации бизнеса по незаконной просушке. Уголовное дело главы донского ГУФСИН засекретили, а его взяли под стражу.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", руководителя задержали 13 ноября прошлого года по подозрению в разглашении государственной тайны и коррупции.

57-летний Муслим Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ведомства указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Руководитель несколько раз пытался оспорить меру пресечения, но суд все время оставлял его в СИЗО. Муслим Даххаев под стражей он находится и по сей день.

Срок начала рассмотрения в суде дела по факту разглашения гостайны главой донского ГУФСИН пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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