2019-11-13T13:44:39+03:00
Происшествия

ФСБ задержала руководство ГУФСИН по Ростовской области

Под опалу попали начальник донского главка и все его замы
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Муслима Даххаева назначили начальником областного главка ФСИН в 2018 году. Фото: ГУФСИН России по Ростовской областиМуслима Даххаева назначили начальником областного главка ФСИН в 2018 году. Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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Утром 13 ноября вся руководящая верхушка донского главка ФСИН России столкнулась с довольно неприятной проблемой — их пришли задерживать сотрудники ФСБ. Чекисты неожиданно нагрянули в управление, расположенное в Ростове-на-Дону на переулке Семашко. Об этом сообщает портал 1Rnd.ru

По информации источника в правоохранительных органах региона, во время визита силовиков были задержаны главные лица донского главка ФСИН — начальник генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев, а также все его заместители. Как сообщает информатор, речь идет о коррупции.

- Руководителей данного ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области. Их подозревают в деяниях коррупционной направленности, - приводит слова источника издание.

В то же время, руководство донского ФСИН подозревают еще и в разглашении гостайны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

Пресс-служба регионального ГУФСИН пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что Муслим Даххаев был назначен начальником областного главка ФСИН указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого около года он исполнял обязанности главы этого управления, сообщается на сайте ГУФСИН по Ростовской области.

Ранее Даххаев также работал в органах внутренних дел, но только в Дагестане — там он занимал должность замминистра МВД республики.

В 2017 году громкий коррупционный скандал уже бросил тень на репутацию ведомства, когда исполнявшего тогда обязанности начальника ростовского ГУФСИН Сергея Ральникова задержали по подозрению в получении взятки в размере более двух миллионов рублей.

В июле того же года предшественник Даххаева — Сергей Смирнов — лишился своей должности, и позже был задержан по делу Ральникова.

В июне 2018 года Смирнов умер в СИЗО от неизлечимой болезни.

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Как стало известно, взяли его в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении его бывшего зама Сергея Ральникова, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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