Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 ноября 2020 года: от опасной инфекции скончались еще 18 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 314 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на 8 ноября прирост за сутки - 314 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 32 805 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 314 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 152 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 929 дончан. Выздороветь удалось 26 112 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 780,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 41 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (121), Сальском (16) районе, Таганроге (13), Шахтах (11), Миллеровском (11), Семикаракорском (11) районах, Новочеркасске (9), Волгодонске (8), Новошахтинске (8), Батайске (7), Каменске-Шахтинском (7), Волгодонском (7), Егорлыкском (7), Неклиновском (7), Верхнедонском (6), Дубовском (6), Тарасовском (6), Усть-Донецком (5), Зимовниковском (4), Ремонтненском (4) районах, Донецке (3), Кагальницком (3), Шолоховском (3), Аксайском (2), Багаевском (2), Белокалитвинском (2), Веселовском (2) районах, Гукове (2), Звереве (2), Заветинском (2), Зерноградском (2), Каменском (2), Красносулинском (2), Мясниковском (2), Октябрьском (2), Песчанокопском (2) районах, Азове (1), Боковоском (1), Константиновском (1), Орловском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,9 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 45,5 % - от 46 до 65 лет, 16,6 % - от 66 до 79 лет, 6,4 % - старше 80 лет, 0,6 % - дети. В стационарах содержатся 1 945 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин в возрасте 56, 60, 70, 78 и 80 лет и 13 мужчин – 42, 52, 54, 60, 63, 64, 70, 71, двое – 72 лет, 73, 80 лет и 81 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 19 298 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 91,01 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 110,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 284 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 992,98 тысячи исследований.

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