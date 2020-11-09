В Ростове-на-Дону строитель из Махачкалы, готовивший взрыв на концерте, признался, что не «покушался на Киркорова»

Строитель из Махачкалы решил скостить себе срок, придумав историю про заказное убийство. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 9 ноября, в Южном окружном военном суде продолжился процесс над четырьмя жителями Дагестана, которые обвиняются в подготовке теракта на концерте звезды отечественной эстрады Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году.

К счастью, взрыв тогда не состоялся. Но один из неудавшихся террористов заявил: на самом деле планировалось покушение на Филиппа. Мол, короля отечественной эстрады ему заказал новый фаворит Примадонны — Максим Галкин. Посулил два миллиона рублей и даже выдал мобильник для связи.

Звездное трио с юмором отнеслось к этой истории. Никаких подтверждающих данных о «заказе от Галкина» не было и у следователей. Так что в возбуждении уголовного дела о «заказном покушении» на певца было отказано. Было ясно - парень решил скостить себе срок, ведь за подготовку к убийству дадут меньше, чем за терроризм.

Суд уже близился к концу, и стороны готовились выступить в прениях. Однако «наемник» вдруг заявил, что хочет дать новые показания.

В суде повисла пауза: что простой строитель выдаст на этот раз? Быть может, попросит пригласить в суд еще какую-нибудь звезду эстрады, «обвинив» ее в неприязни к певцу?

С самого утра журналисты как лисы кружили вокруг этой темы, пытаясь узнать хоть какие-то подробности о заседании. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в зал заседаний не пускали тех, кто не является непосредственно участниками процесса.

И вот снова новый поворот. Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, на этот раз «наемник» отказался от одного из своих защитников. А еще заявил, что вообще ни в чем не признает себя виновным. Мол, никакого отношения ни к бомбам, ни к запрещенным организациям, ни к готовящемуся взрыву на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале не имеет.

Даже открестился от истории с «заказом» от юмориста Максима Галкина, которую сам же и придумал. Вот так - чуть не рассорил звездную пару и в кусты!

Известно, что следующее заседание по делу о неудавшемся взрыве на концерте в Махачкале назначено на 12 ноября. Планируется начать прения сторон.

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Как уже сообщала «Комсомольская правда», по версии следствия четверо фигурантов, оказавшиеся теперь на скамье подсудимых, познакомились на одной из строек в Махачкале, куда приехали работать. Они исповедовали радикальную исламскую идеологию, присягнули террористам и создали так называемую спящую законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Вскоре строители изготовили бомбы. Две из них испытали на стройке. Самодельные взрывные устройства изготовленные из консервных банок, дешевых часовых механизмов и начиненные поражающими элементами, обложили пеноблоками и привели в действие (подробности).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вызвать на допрос Киркорова, Галкина и Пугачеву!

Первым на ситуацию в своем Инстаграме отреагировал Максим Галкин. Он разместил там видеоролик, где со свойственным ему чувством юмора заявил:

«Уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево».

Чуть позже сам Киркоров выложил на своей страничке в соцсети обращение Галкина и подчеркнул: «Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу… именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!!!» (подробности)