Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 ноября 2020 года: количество зараженных превысило 33 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 312 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на 9 ноября прирост за сутки - 312 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 33 117 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 312 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 161 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 946 дончан. Выздороветь удалось 26 222 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 788. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (129), Сальском (25) районе, Волгодонске (11), Неклиновском (9), Верхнедонском (8) районах, Батайске (8), Новочеркасске (8), Чертковском (8), Тарасовском (7) районах, Каменске-Шахтинском (7), Таганроге (7), Цимлянском (7), Ремонтненском (6) районах, Донецке (5), Новошахтинске (5), Шахтах (5), Каменском (5), Семикаракорском (5), Милютинском (4), Мясниковском (4), Багаевском (3), Волгодонском (3), Дубовском (3), Шолоховском (3), Пролетарском (3) районах, Азове (2), Звереве (2), Зерноградском (2), Кагальницком (2), Красносулинском (2), Миллеровском (2), Морозовском (2), Октябрьском (2), Тацинском (2), Егорлыкском (1), Заветинском (1), Зимовниковском (1), Целинском (1), Обливском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,1 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1 % - от 46 до 65 лет, 23,7 % - от 66 до 79 лет, 5,5 % - старше 80 лет, 1,6 % - дети. В стационарах содержатся 1 900 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин в возрасте 32, 49, 56, 58, 64, 70, 70, 73, 74 и две 78 лет и шестеро мужчин – 63, двое – 71, двое – 73, 77 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 19 546 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 91,27 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 110,8 тысячи человек.

Лаборатории региона за день провели 9 225 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1002,2 тысячи исследований.

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